Monza | questore dispone rimpatrio per 22enne tunisino pluripregiudicato

(Di lunedì 19 settembre 2022) Milano, 19 set. (Adnkronos) - Nella giornata di domenica 18 settembre 2022, personale dell'ufficio immigrazione della questura die della Brianza ha eseguito l'accompagnamento al centro di permanenza per i rimpatri di Roma, a seguito del trattenimento disposto dalMarco Odorisio, di un, irregolare sul territorio italiano e gravato da numerosi precedenti penali. Il giovane, giunto irregolarmente in Italia quando era ancora minorenne, già all'età di 16 anni si è reso responsabile di svariati reati contro il patrimonio e nello spaccio di sostanze stupefacenti. Trasferito inizialmente in una comunità di accoglienza su disposizione del tribunale per i minorenni di Bologna, se ne era allontanato venendo poi rintracciato a sottoposto a custodia cautelare al carcere minorile. Nuovamente ...