Monza-Juventus 1-0, Berlusconi: “La mia cura funziona” | Serie A News (Di lunedì 19 settembre 2022) Silvio Berlusconi, al termine di Monza-Juventus 1-0, ha parlato del primo successo dei brianzoli in Serie A. Giunto dopo il cambio allenatore Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 settembre 2022) Silvio, al termine di1-0, ha parlato del primo successo dei brianzoli inA. Giunto dopo il cambio allenatore

pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - OptaPaolo : 1 - Prima del Monza, era il Catanzaro l'unica squadra ad aver ottenuto il suo primo successo in #SerieA proprio con… - tvdellosport : DISASTRO JUVE? Dopo la brutta sconfitta per 1-0 contro il Monza, il tecnico della @juventusfc Massimiliano Allegri… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: LA CURA 'BERLUSCONI' (FUNZIONA!). ('Juventus' bruciata!). 'Questo Monza ha grandi potenzialità... Battere la Juventus è il mo… - MASSIMI45711369 : RT @tvdellosport: DISASTRO JUVENTUS ???? Dopo la sconfitta a Monza, tutto il club bianconero è sotto accusa. ?? Chi è il maggiore respons… -