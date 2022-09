Monza-Juve | Izzo provoca e Di Maria ci casca | il motivo della furia del Fideo

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 19 settembre 2022) L’espulsione di Angel Diè stata certamente il momento clousorprendente sconfittantus in casa del, ma la suapotrebbe essere stata tutt’altro che casuale. Secondo quanto svelato da un tweet di Michele Criscitiello, l’argentino sarebbe stato fortementeto dal neo difensore dei brianzoli Armando. Difatti, l’ex Torino aveva messo a punto già in settimana la sua strategia per far innervosire El. Marcatura stretta e parecchio aggressiva ad ogni possesso avversario e qualche parola di troppo non appena ce ne fosse qualche occasioni. Alla fine, il risultato del piano del difensore italiano è stato ben superiore alle proprie aspettative. Di...