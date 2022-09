Monza, che spinta Ciurria: «Annichilisce la fascia sinistra della Juventus» (Di lunedì 19 settembre 2022) Grandissima prestazione per Ciurria contro la Juventus. L’esterno del Monza è una spinta continua sulla destra Patrick Ciurria è stata una delle novità mandate in campo da Raffaele Palladino nel suo nuovo Monza contro la Juventus. E la mossa ha subito dato i suoi frutti, con l’esterno che è stato il migliore in campo per La Gazzetta dello Sport con un 7,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «L’occasione al volo fallita di poco, il cross a Mota Carvalho, l’assist perfetto a Gytkjaer dopo essersi liberato di De Sciglio. Quasi un attaccante. Una spinta continua che Annichilisce la sinistra juventina». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Grandissima prestazione percontro la. L’esterno delè unacontinua sulla destra Patrickè stata una delle novità mandate in campo da Raffaele Palladino nel suo nuovocontro la. E la mossa ha subito dato i suoi frutti, con l’esterno che è stato il migliore in campo per La Gazzetta dello Sport con un 7,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «L’occasione al volo fallita di poco, il cross a Mota Carvalho, l’assist perfetto a Gytkjaer dopo essersi liberato di De Sciglio. Quasi un attaccante. Unacontinua chelajuventina». L'articolo proviene da Calcio News 24.

