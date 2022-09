Monza, che festa dopo la Juventus: l’annuncio lascia increduli i tifosi (Di lunedì 19 settembre 2022) Grande entusiasmo in casa Monza. La squadra del debuttante Palladino ha battuto davanti ai propri tifosi la Juventus di Allegri. Il neo promosso Monza guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è uno dei club, appena arrivati in massima serie, che ha speso di più nel corso della campagna estiva. La società brianzola ha investito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 settembre 2022) Grande entusiasmo in casa. La squadra del debuttante Palladino ha battuto davanti ai propriladi Allegri. Il neo promossoguidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è uno dei club, appena arrivati in massima serie, che ha speso di più nel corso della campagna estiva. La società brianzola ha investito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SerieA : ?? FT | DOMENICA DA SOGNO PER IL MONZA! 1ª vittoria in #SerieATIM ??...e che vittoria! #MonzaJuve - pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - pdnetwork : Noi oggi siamo a #Monza con la concretezza dei valori e del buon governo locale. A Pontida c’è La lega solo con fol… - Fprime86 : RT @La_Bianconera: «Il problema non è la #Juve che perde, ma perdere col Monza senza mai tirare! Non riesce proprio a giocare! C'è scollame… - dresda11 : Il Sindaco di #Ancona con un alluvione gravissimo che ha causato morti e feriti , si trova a monza ad applaudire… -