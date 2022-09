berlusconi : Evviva e finalmente una grande partita e un grande vittoria. Forza #Monza, forza Italia! - berlusconi : La mia intervista a Marco Oliva per TeleLombardia: Questo Monza ha grandi potenzialità, che nelle prime giornate… - gippu1 : Per la seconda volta nella sua vita Silvio Berlusconi trae benefici dalla Legge Mammì - stavolta nel senso di Angel… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: LA CURA 'BERLUSCONI' (FUNZIONA!). ('Juventus' bruciata!). 'Questo Monza ha grandi potenzialità... Battere la Juventus è il mo… - sportli26181512 : Monza, Berlusconi: ‘Consigli a Palladino? L’ho sempre fatto con tutti gli allenatori del Milan’: Silvio Berlusconi,… -

... governo e politica verso le elezioni: le ultime notizie Salvini da Pontida - Letta acon i ... che è sinonimo del suo disegno di legge draconiano sulla sicurezza, o Silvio, che da ...Commenta per primo Silvio, presidente del, ha parlato in un'intervista esclusiva a Telelombardia . Sull'avventura a. 'Io sono da più di 30 anni un brianzolo,ha tanti record non solo nella ...Per la Juventus i problemi sono destinati ad aumentare: Di Maria rischia la stangata, Allegri dovrà fare a meno dell’argentino Crisi senza fine per la Juventus. La sconfitta di Monza ha reso ancora pi ..."Io sono da più di 30 anni un brianzolo, Monza ha tanti record non solo nella Formula 1, ma anche in altri settori sportivi. La squadra di calcio, il Monza, da 110 anni cercava di andare in Serie A se ...