Mistero Woody Allen | si ritira oppure no? La nota del suo portavoce | «Mai detto che sarebbe andato in pensione»

(Di lunedì 19 settembre 2022)smentisce il suo ritiro dal cinema. Il regista americano «non ha maichein, né che avrebbe scritto un altro romanzo», si legge in unadeldi, pubblicata da Variety. Intervistato nei giorni scorsi dalla testata spagnola La Vanguardia – in occasione dell’uscita del suo libro Zero Gravity –aveva annunciato la volontà dirsi dal cinema e dedicarsi alla scrittura. Wasp 22, ambientato a Parigi,stato il suo cinquantesimo e ultimo film. Il regista 86enne, quindi, continuerà a sedersi dietro la macchina da presa. «Stava pensando – si legge nelladel suo ...

Intervistato nei giorni scorsi dalla testata spagnola La Vanguardia - in occasione dell'uscita del suo libro Zero Gravity -Allen aveva annunciato la volontà di ritirarsi dal cinema e dedicarsi ...L'annuncio del ritiro diAllen dai grandi schermi non è però un fulmine a ciel sereno: non era un, infatti, che la sua passione per il cinema stesse svanendo. Ne aveva già parlato all'...Woody Allen ha deciso davvero di ritirarsi Il suo portavoce, attraverso un breve comunicato, smentisce la notizia circolata nelle ultime ore.Woody Allen ha annunciato in un'intervista la sua decisione di ritirarsi dal cinema, per concentrarsi sull'attività di romanziere: "Wasp 22 sarà il mio ultimo film".