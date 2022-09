“Mio figlio è ancora vivo”. Non si spegne la speranza per trovare il bambino disperso nell'alluvione (Di lunedì 19 settembre 2022) Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, dopo l'alluvione che ha colpito la regione Marche nei giorni scorsi, in particolare nelle province di Ancona, Pesaro-Urbino, Fermo e Macerata. Sono più di 400 i vigili del fuoco provenienti da ogni parte d'Italia, a lavoro per prestare aiuto alla popolazione, rimuovere il fango, liberare le strade e per gli allagamenti. Gli interventi effettuati sono stati complessivamente 1.163. ancora in corso anche le ricerche delle due persone che risultano disperse nella zona di Barbara, con unità cinofile, sommozzatori, esperti in topografia e droni. Intanto, è stato trovato lo zainetto da scuola di Mattia, il bambino di 8 anni che la furia dell'acqua ha strappato dalle braccia della madre, nell'ondata di maltempo che si è abbattuta ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, dopo l'che ha colpito la regione Marche nei giorni scorsi, in particolaree province di Ancona, Pesaro-Urbino, Fermo e Macerata. Sono più di 400 i vigili del fuoco provenienti da ogni parte d'Italia, a lavoro per prestare aiuto alla popolazione, rimuovere il fango, liberare le strade e per gli allagamenti. Gli interventi effettuati sono stati complessivamente 1.163.in corso anche le ricerche delle due persone che risultano dispersea zona di Barbara, con unità cinofile, sommozzatori, esperti in topografia e droni. Intanto, è stato trovato lo zainetto da scuola di Mattia, ildi 8 anni che la furia dell'acqua ha strappato dalle braccia della madre,'ondata di maltempo che si è abbattuta ...

