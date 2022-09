(Di lunedì 19 settembre 2022), favoreggiamentoe atti sessuali con minore. Sono queste le accuse rivolte, a vario titolo,procura distrettuale dia sei indagati, raggiunti nelle prime ore di questa mattina dalle misure cautelari dei carabiniericompagnia di Partinico. Delle sei persone, tutte residenti tra le province die di Agrigento, due sono finite in carcere, due ai domiciliari con braccialetto elettronico e per due è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’indagine, avviata ad agosto 2021 e terminata lo scorso febbraio, ha portato i militari dell’Arma, coordinatiprocura, a documentare come una ragazzafosse stata indotta ...

sulsitodisimone : Ragazzina costretta alla prostituzione dalla madre e dalla sorella -

Open

L'indagine, avviata ad agosto 2021 e terminata lo scorso febbraio, ha portato i militari dell'Arma, coordinati dalla procura, a documentare come una ragazzafosse stata indotta dalla madre ...... ha consentito ai militari dell'Arma, sotto la direzione della procura di Palermo, di documentare come una ragazzafosse stata indotta dalla madre e dalla sorella a subire rapporti sessuali,... Minorenne venduta a Palermo dalla madre e dalla sorella: 6 arresti per sfruttamento della prostituzione Blitz dei carabinieri nelle province di Palermo e Agrigento per eseguire sei misure cautelari per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonché di atti sessuali con minore ...La Guardia di Finanza della Tenenza di Porto Empedocle, nell’ambito di alcuni controlli nei locali della movida, hanno sanzionato con due verbali – e segnalato all’Agenzia delle Entrate e alla Prefett ...