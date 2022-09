Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo non molla il primo posto del box office italiano (Di lunedì 19 settembre 2022) A cinque settimane dall'uscita, il film d'animazione Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo continua a dominare il botteghino italiano. Il pubblico di grandi e piccini non sembra ancora stanco della visione di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo. Il film d'animazione targato Illumination non molla la prima posizione del box office italiano e per la quinta settimana consecutiva si conferma campione d'incassi con 484.000 euro che lo portano a un totale di oltre 13,3 milioni di incasso complessivo. Come potete scoprire dalla recensione di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, in questa nuova ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022) A cinque settimane dall'uscita, il film d'animazione2:Grucontinua a dominare il botteghino. Il pubblico di grandi e piccini non sembra ancora stanco della visione di2:Gru. Il film d'animazione targato Illumination nonla prima posizione del boxe per la quinta settimana consecutiva si conferma campione d'incassi con 484.000 euro che lo portano a un totale di oltre 13,3 milioni di incasso complessivo.potete scoprire dalla recensione di2:Gru, in questa nuova ...

