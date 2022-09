Milano | trovata testa di maiale vicino alla stele in memoria di Luigi Calabresi | indaga la Polizia

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 settembre 2022) Unadiè statainfilzata sopra un’asta di metallo atra via Giotto e via Cherubini, a pochi metri dindel commissarioposizionata dove venne ucciso il 17 maggio 1972. Rida un cittadino, oraladiche sta sentendo diversi residenti della zona. Il cippo è stato trovato a sua volta rovinato da una sostanza oleosa, probabilmente un liquido infiammabile. Laha però riferito che ieri, 18 settembre, c’è stato un’incidente stradale, attorno alle 6:00 del mattino, e non si esclude che la sostanza possa essere connessa a tale evento. Non sono stati trovati ...