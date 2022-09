Milano: domani incidente probatorio vittime agente immobiliare Confalonieri (Di lunedì 19 settembre 2022) Milano, 19 set. (Adnkronos) - domani e venerdì saranno ascoltate - con la formula dell'incidente probatorio - le presunte vittime di Omar Confalonieri, l'ex agente immobiliare già condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi perché accusato di aver drogato una coppia di clienti e violentato la compagna. Lo scorso 8 luglio per Confalonieri era scattato un nuovo arresto: nell'ordinanza emessa dal gip di Milano Stefania Pepe si parlava di altri cinque presunti episodi di violenza sessuale aggravata commessi a partire dal 2012 nei confronti di altrettante donne. Dopo il primo arresto nel novembre 2021 le successive indagini dei carabinieri della compagnia di Corsico e della Sesta sezione del Nucleo investigativo dell'Arma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022), 19 set. (Adnkronos) -e venerdì saranno ascoltate - con la formula dell'- le presuntedi Omar, l'exgià condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi perché accusato di aver drogato una coppia di clienti e violentato la compagna. Lo scorso 8 luglio perera scattato un nuovo arresto: nell'ordinanza emessa dal gip diStefania Pepe si parlava di altri cinque presunti episodi di violenza sessuale aggravata commessi a partire dal 2012 nei confronti di altrettante donne. Dopo il primo arresto nel novembre 2021 le successive indagini dei carabinieri della compagnia di Corsico e della Sesta sezione del Nucleo investigativo dell'Arma, ...

