Milan-Napoli spettacolo da prime della classe, ma la stampa nazionale pensa alla crisi di Juve e Inter (Di lunedì 19 settembre 2022) Milan-Napoli è stata una partita stupenda, ma la stampa nazionale trova spazio solo per la crisi di Juventus e Inter. CALCIONapoli. Milan-Napoli è stata una gara combattuta fino all'ultimo secondo tra le due migliori squadre italiane. Quanto si è visto a San Siro è stato spettacolo vero, qualcuno ha paragonato la partita a quelle della Premier League, ma in Italia i mezzi d'informazione sembrano molto più preoccupati delle crisi di Inter e Juventus. Le lacrime di Inzaghi e gli sfoghi di Allegri occupano tutte le prime pagine delle maggiori testate nazionali e soprattutto monopolizzano le centinaia di salotti ...

