Milan-Napoli, Spalletti rimprovera alcuni calciatori. Domenichini: “Cose che secondo lui avevano sbagliato” (Di lunedì 19 settembre 2022) Al termine della partita vinta contro il Milan, il vice-allenatore della SSC Napoli, Marco Domenichini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e di cosa ha fatto lo squalificato Luciano Spalletti. “Ce l’aveva con qualche giocatore che non aveva fatto quello che voleva fare. Era contento, ma rimproverava determinate Cose che secondo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Al termine della partita vinta contro il, il vice-allenatore della SSC, Marco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e di cosa ha fatto lo squalificato Luciano. “Ce l’aveva con qualche giocatore che non aveva fatto quello che voleva fare. Era contento, mava determinatecheL'articolo

AntoVitiello : ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e c… - AntoVitiello : ?? Serata storta per il #Milan: sconfitta immeritata. Due traverse e tante occasioni fallite, partita in cui i rosso… - pisto_gol : Nella più bella partita vista sinora, tra le due squadre più forti e più belle, il Napoli batte i Campioni d’Italia… - bigwhit35339302 : RT @AntoVitiello: ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e convinc… - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: #MilanNapoli Grande partita da entrambe le squadre. Il Napoli devastante sulla sx con Rui e #Kvaratskhelia che fa impa… -