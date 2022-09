Milan Napoli, Sacchi: «Che spettacolo, sembrava una partita di Premier League» (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ex allenatore italiano Sacchi ha commentato la partita di San Siro tra Milan e Napoli Lo storico ex allenatore italiano Arrigo Sacchi, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha commentato la partita tra Milan e Napoli. spettacolo DA Premier – «Peccato che l’arbitro abbia fischiato la fine. Sarei stato davanti alla televisione per ore. Bravissimi tutti, i giocatori delle due squadre e anche l’arbitro che si è fatto rispettare, ma ha sempre lasciato giocare. Ripeto: avrei desiderato che questa gara non finisse mai. A me a sembrata una partita in stile Premier League: si vedono poche sfide di questo livello in Italia e in un periodo molto delicato per il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ex allenatore italianoha commentato ladi San Siro traLo storico ex allenatore italiano Arrigo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha commentato latraDA– «Peccato che l’arbitro abbia fischiato la fine. Sarei stato davanti alla televisione per ore. Bravissimi tutti, i giocatori delle due squadre e anche l’arbitro che si è fatto rispettare, ma ha sempre lasciato giocare. Ripeto: avrei desiderato che questa gara non finisse mai. A me a sembrata unain stile: si vedono poche sfide di questo livello in Italia e in un periodo molto delicato per il ...

pisto_gol : Nella più bella partita vista sinora, tra le due squadre più forti e più belle, il Napoli batte i Campioni d’Italia… - AntoVitiello : ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e c… - AntoVitiello : ?? Serata storta per il #Milan: sconfitta immeritata. Due traverse e tante occasioni fallite, partita in cui i rosso… - Daniele84180289 : RT @emipro74: Quindi me state a di che stamo a pari punti col Milan e che abbiamo perso entrambi una partita contro il Napoli capolista? - FrankAlbarano : Ieri in campo quanto di meglio offre la Serie A. Bella gara, pareggio risultato giusto, Milan non ridimensionato, N… -