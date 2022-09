Milan-Napoli, i quotidiani promuovono la prestazione di Meret (Di lunedì 19 settembre 2022) Alex Meret è stato elogiato dai maggiori quotidiani per la sua prestazione più che positiva durante la gara tra Milan e Napoli. Il giorno dopo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 19 settembre 2022) Alexè stato elogiato dai maggioriper la suapiù che positiva durante la gara tra. Il giorno dopo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

pisto_gol : Nella più bella partita vista sinora, tra le due squadre più forti e più belle, il Napoli batte i Campioni d’Italia… - AntoVitiello : ?? Serata storta per il #Milan: sconfitta immeritata. Due traverse e tante occasioni fallite, partita in cui i rosso… - AntoVitiello : Milan-Napoli Spettatori 72.573 Incasso 3.721.269,00 € #MilanNapoli - FALSANotizie : @paolo130882 @alessan28580338 Non sarebbe impossibile se la società decidesse di cambiare allenatore. Il Milan è a… - milanmagazine_ : MILAN - Dest tra i peggiori contro il Napoli, i commenti dei quotidiani sportivi nazionali -