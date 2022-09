Milan - Napoli | giornalista napoletano insultato in diretta | ' Terrone di m' Bufera social | cos' è accaduto

pisto_gol : Nella più bella partita vista sinora, tra le due squadre più forti e più belle, il Napoli batte i Campioni d’Italia… - AntoVitiello : ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e c… - AntoVitiello : ?? Serata storta per il #Milan: sconfitta immeritata. Due traverse e tante occasioni fallite, partita in cui i rosso… - andrea_falivene : RT @angelo_forgione: El Cholito come el Cholo, 22 anni dopo. Di padre in figlio. #MilanNapoli #napoli #Milan #Milano #sansiro #meazza #sim… - MilanWorldForum : Cassano e Ventola sul Milan e su CDK. Le dichiarazioni -) -

Lombardi, giornalista di CalcioNapoli24 , ieri era in diretta fuori dallo stadio di San Siro per testimoniare il clima alla fine di, finita 2 - 1 per gli ospiti al termine di una ...San Siro ha consegnato alla vetta della classifica (in coabitazione con l'Atalanta) ma non ha spento l'entusiasmo del. Proprio lo scontro diretto per lo scudetto ha offerto una sfida ...San Siro ha consegnato al Napoli la vetta della classifica (in coabitazione con l'Atalanta) ma non ha spento l'entusiasmo del Milan. Proprio lo scontro diretto per lo scudetto ha offerto una sfida ...Il doppio ex della sfida ha analizzato la partita vinta dagli azzurri. “Kvara mi ricorda Donadoni, che forza Lobotka e Calabria merita la convocazione in Nazionale”, ha dichiarato l’ex ...