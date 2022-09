Milan-Napoli, giornalista aggredito da un tifoso: “terrone di m….” | VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Un brutto episodio al termine della partita del campionato di Serie A tra Milan e Napoli. La partita si è conclusa a favore della squadra di Luciano Spalletti che si conferma in grande forma ed è forse la principale candidata alla vittoria dello scudetto. I rossoneri hanno giocato una buona partita, ma il Napoli si è confermata una squadra molto concreta. La partita di San Siro si è conclusa sul risultato di 1-2. La gara si sblocca nel secondo tempo con un calcio di rigore trasformato da Politano, poi il pareggio di Giroud. Nel finale il colpo vince di Simeone che ha fatto esplodere i tifosi ospiti. Al termine della partita si è anche verificato un episodio spiacevole. Il giornalista Marco Lombardi di CalcioNapoli24 Tv è stato aggredito da un uomo durante la diretta, soprattutto ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) Un brutto episodio al termine della partita del campionato di Serie A tra. La partita si è conclusa a favore della squadra di Luciano Spalletti che si conferma in grande forma ed è forse la principale candidata alla vittoria dello scudetto. I rossoneri hanno giocato una buona partita, ma ilsi è confermata una squadra molto concreta. La partita di San Siro si è conclusa sul risultato di 1-2. La gara si sblocca nel secondo tempo con un calcio di rigore trasformato da Politano, poi il pareggio di Giroud. Nel finale il colpo vince di Simeone che ha fatto esplodere i tifosi ospiti. Al termine della partita si è anche verificato un episodio spiacevole. IlMarco Lombardi di Calcio24 Tv è statoda un uomo durante la diretta, soprattutto ...

