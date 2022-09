Milan-Napoli (1-2): analisi tattica e considerazioni (Di lunedì 19 settembre 2022) Grande vittoria del Napoli in casa del Milan nel posticipo domenicale che chiude la 7^ giornata di campionato. I partenopei s’impongono per 1-2 e conquistano così la vetta della classifica, a parimerito con l’Atalanta a quota 17 punti. Dopo un primo tempo vivace, ma anche bloccato tatticamente e meglio interpretato dai rossoneri, nella ripresa la partita si apre e arrivano finalmente i gol. Gli ospiti passano in vantaggio grazie alla realizzazione dal dischetto di Politano al minuto 55. Meno di un quarto d’ora dopo, ecco il pareggio di Giroud, rimontato nuovamente dal neoentrato Simeone al 78°. Andiamo a scoprire i fattori della vittoria del Napoli sul Milan attraverso la nostra analisi tattica. Partiamo, come sempre, dalla presentazione delle formazioni. Pioli si ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 19 settembre 2022) Grande vittoria delin casa delnel posticipo domenicale che chiude la 7^ giornata di campionato. I partenopei s’impongono per 1-2 e conquistano così la vetta della classifica, a parimerito con l’Atalanta a quota 17 punti. Dopo un primo tempo vivace, ma anche bloccatomente e meglio interpretato dai rossoneri, nella ripresa la partita si apre e arrivano finalmente i gol. Gli ospiti passano in vantaggio grazie alla realizzazione dal dischetto di Politano al minuto 55. Meno di un quarto d’ora dopo, ecco il pareggio di Giroud, rimontato nuovamente dal neoentrato Simeone al 78°. Andiamo a scoprire i fattori della vittoria delsulattraverso la nostra. Partiamo, come sempre, dalla presentazione delle formazioni. Pioli si ...

