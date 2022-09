Milan, Leao sulla sconfitta contro il Napoli: “Siamo grandi, torneremo più forti” (Di lunedì 19 settembre 2022) Rafael Leao, ha commentato con un post su Instagram, la sconfitta di domenica sera contro il Napoli, nonostante lui fosse assente per squalifica: “Siamo grandi, non importa l’entità della sconfitta, e nella prossima partita torneremo più forti per perseguire i nostri obiettivi”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Rafael, ha commentato con un post su Instagram, ladi domenica serail, nonostante lui fosse assente per squalifica: “, non importa l’entità della, e nella prossima partitapiùper perseguire i nostri obiettivi”. SportFace.

AntoVitiello : Frederic #Massara a Dazn: 'Siamo soddisfatti del mercato, convinti di avere una squadra competitiva. #Pioli sta fac… - cmdotcom : Napoli strafavorito con il Milan, Leao è insostituibile. Il meglio che c'è in Italia ma non è una sfida scudetto… - AndreaBricchi77 : Il Milan gioca una gran partita, perdendo un po’ per sfiga atomica un po’ per i meriti di un Napoli inferiore, nel… - sportface2016 : #Milan, #Leao sulla sconfitta contro il #Napoli: 'Siamo grandi, torneremo più forti' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il Napoli vince anche senza Osimhen, Milan dipendente da Leao -