Milan-Juventus | da domani inizia la vendita dei biglietti | le info | News

OptaPaolo : 4 - Per la prima volta dal 13 febbraio 1955, #Inter, #Juventus, #Roma e #Milan hanno perso una partita di #SerieA n… - gippu1 : Le voci di un avvicendamento di #Allegri con il tecnico della Primavera sono solo l'ultimo déjà-vu di una storia gi… - carlogarganese : SERIE A TEAM PRESSING - 2022-23 (average p90) Napoli 81 Fiorentina 81 Salernitana 75 Milan 73 Verona 70 Cremonese… - gippu1 : @Ledbowski @GiorgioCMascion @rabiotmachia @peppe_roncino Pensavo fosse sottinteso, ma visti commenti del genere sem… - 4gog0 : RT @gippu1: Le voci di un avvicendamento di #Allegri con il tecnico della Primavera sono solo l'ultimo déjà-vu di una storia già scritta. P… -

Calcio e Finanza

Non è un caso che tutte le squadre impegnate in Europa (, Inter ,, Napoli, Roma e Fiorentina) abbiano meno punti rispetto a un anno fa, con l'unica eccezione della Lazio. Colpa del ......Lazio 0 - 4 Fiorentina - Hellas Verona 2 - 0 Monza -1 - 0 Roma - Atalanta 0 - 1- Napoli 1 - 2 Classifica Napoli 17 Atalanta 17 Udinese 1614 Lazio 14 Roma 13 Inter 12... Milan, da domani in vendita i biglietti per la gara contro la Juventus Comanda Kvara", si legge stamane in apertura sul Corriere dello Sport. Prova di forza e maturità del Napoli: azzurri padroni in casa del Milan, Spalletti primo col ...Non solo la Juventus, anche l’Inter è in grossa difficoltà. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla sconfitta contro l’Udinese, la partita contro i bianconeri ha messo in evidenza alcuni limiti de ...