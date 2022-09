Milan e Napoli sono il meglio della Serie A (Di lunedì 19 settembre 2022) Secondo Stefano Pioli, apparso visibilmente contrariato per il risultato alla fine della partita, la ragione della sconfitta del Milan è stata l’insufficiente determinazione e qualità della sua squadra all’interno delle due aree di rigore. Effettivamente il Milan ha tirato 22 volte verso la porta di Meret, di cui tre dall’interno dell’area piccola e 14 dal resto dell’area di rigore, colpendo due volte la traversa. Il Napoli, al contrario, è riuscito a segnare 2 gol da soli 9 tiri, tra cui il rigore di Politano. La mancanza di freddezza sotto porta diventa ancora più palese se si analizzano statistiche più complesse. I 22 tiri del Milan, infatti, hanno generato 2.4 Expected Goals, mentre, se si esclude il calcio di rigore, la squadra di Spalletti ha prodotto 0.9 ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 19 settembre 2022) Secondo Stefano Pioli, apparso visibilmente contrariato per il risultato alla finepartita, la ragionesconfitta delè stata l’insufficiente determinazione e qualitàsua squadra all’interno delle due aree di rigore. Effettivamente ilha tirato 22 volte verso la porta di Meret, di cui tre dall’interno dell’area piccola e 14 dal resto dell’area di rigore, colpendo due volte la traversa. Il, al contrario, è riuscito a segnare 2 gol da soli 9 tiri, tra cui il rigore di Politano. La mancanza di freddezza sotto porta diventa ancora più palese se si analizzano statistiche più complesse. I 22 tiri del, infatti, hanno generato 2.4 Expected Goals, mentre, se si esclude il calcio di rigore, la squadra di Spalletti ha prodotto 0.9 ...

