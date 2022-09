Milan, da domani in vendita i biglietti per la gara contro la Juventus (Di lunedì 19 settembre 2022) Alla ripresa del campionato contro la sosta, la prima gara che attende il Milan a San Siro sarà un altro big match dopo quelli già disputati contro Inter e Napoli. I rossoneri, infatti, ospiteranno sabato 8 ottobre alle 18 la Juventus, nella gara valevole per la 9° giornata di Serie A, sfida numero 240 tra L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) Alla ripresa del campionatola sosta, la primache attende ila San Siro sarà un altro big match dopo quelli già disputatiInter e Napoli. I rossoneri, infatti, ospiteranno sabato 8 ottobre alle 18 la, nellavalevole per la 9° giornata di Serie A, sfida numero 240 tra L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Milan, da domani in vendita i biglietti per la gara contro la Juventus - sportli26181512 : #Notizie Milan, da domani in vendita i biglietti per la gara contro la Juventus: Alla ripresa del campionato contro… - TANUCC10 : RT @GmaHappymilan: Rigore inesistente. Partita dominata dal Milan. Troppi goals mangiati. Risultato bugiardo. Napoli niente di che! Orgogli… - YBah96 : RT @FraNasato: Mancini in conferenza stampa: “Come stanno gli infortunati? Verratti non ce la fa, ha preso un colpo. Tonali credo non sia u… - ReadyPlayer1___ : RT @FraNasato: Mancini in conferenza stampa: “Come stanno gli infortunati? Verratti non ce la fa, ha preso un colpo. Tonali credo non sia u… -