Michele Merlo: la notizia che lascia senza parole (Di lunedì 19 settembre 2022) Michele Merlo, la notizia che lascia senza parole: ecco i nuovi dettagli sulla scomparsa del giovane cantante. E’ passato ormai più di un anno da quando Michele Merlo, giovanissimo cantante ex-allievo della scuola di Amici, ci ha purtroppo lasciato; la sua scomparsa ha intristito veramente tutti, lasciando una grande tristezza. Arrivano nuovi dettagli che lasciano davvero tutti senza parole.La causa della morte è stata certificata come una leucemia fulminante, anche se i motivi del decesso fanno ancora discutere; ecco i nuovi dettagli emersi, da lasciare davvero tutti senza ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 settembre 2022), lache: ecco i nuovi dettagli sulla scomparsa del giovane cantante. E’ passato ormai più di un anno da quando, giovanissimo cantante ex-allievo della scuola di Amici, ci ha purtroppoto; la sua scomparsa ha intristito veramente tutti,ndo una grande tristezza. Arrivano nuovi dettagli cheno davvero tutti.La causa della morte è stata certificata come una leucemia fulminante, anche se i motivi del decesso fanno ancora discutere; ecco i nuovi dettagli emersi, dare davvero tutti...

