tempoweb : 'Mi hanno offerto tanti #soldi'. Cosa racconta #Berti prima del #GfVip #19settembre #iltempoquotidiano… - ilpensologo : Orietta Berti al Grande Fratello Vip: “Mi hanno offerto tanti soldi'. E ha fatto a prenderli, il dramma è che se gl… - Silvia_Mio86 : RT @giuliaebbbasta: Ma quanto cazzo avevano fumato quando gli hanno offerto sto contratto Cristo l’onnipotente unico sovrano. - giuliaebbbasta : Ma quanto cazzo avevano fumato quando gli hanno offerto sto contratto Cristo l’onnipotente unico sovrano. - JamesL1808 : RT @partigggiano: #Orsini è un mediocre personaggetto che ha blaterato in modo sgangherato i concetti della propaganda russa e della solita… -

È stata sufficiente una breve ricerca per apprendere che altriincontrato lo stesso problema. ...inevitabilmente di spingere il cliente a optare per una soluzione inclusa nel pacchetto: ...Per cinque giorni, decine di migliaia di personefatto la fila per ore prima di passare ...da Carlo III, nuovo monarca e primogenito di Elisabetta, con Camilla al fianco. Occasione per ...Il rinnovo di Rafael Leao è una delle priorità del Milan ma il caso Sporting continua a condizionare la trattativa. Ecco cosa sta succedendo ...In ottica cessione, Franco Di Silvio e Ivano Bonetti hanno prodotto il “proof of founds”: l’obiettivo è saltare la due diligence per formulare un’offerta per l’acquisto della Sampdoria La Sampdoria, ...