Meteo: in Lombardia soleggiato, da mercoledì aumenta la nuvolosità (Di lunedì 19 settembre 2022) Milano, 19 set. (Adnkronos) - Sul Nord Italia e sulla Lombardia i flussi in quota si presentano secchi settentrionali e al suolo un debole gradiente attraverso le Alpi mantiene una ventilazione tra nord ed est in pianura. E' quanto riporta il bollettino Meteo di Arpa Lombardia, aggiungendo che le condizioni Meteorologiche sulla regione rimarranno stabili nei prossimi giorni, a parte una maggiore nuvolosità nella giornata di mercoledì dovuta al rientro di aria più fresca e umida da est. Temperature stazionarie e generalmente in linea con le medie del periodo Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Milano, 19 set. (Adnkronos) - Sul Nord Italia e sullai flussi in quota si presentano secchi settentrionali e al suolo un debole gradiente attraverso le Alpi mantiene una ventilazione tra nord ed est in pianura. E' quanto riporta il bollettinodi Arpa, aggiungendo che le condizionirologiche sulla regione rimarranno stabili nei prossimi giorni, a parte una maggiorenella giornata didovuta al rientro di aria più fresca e umida da est. Temperature stazionarie e generalmente in linea con le medie del periodo

