Meloni pro Orbán? Perché la Casa Bianca non apprezza il supporto (Di lunedì 19 settembre 2022) Non c'è veto che tenga. Ed è una cattiva notizia per l'Ungheria ma anche per chi si è schierato al fianco di Viktor Orbán contro il Parlamento europeo, che ha definito il Paese "un regime ibrido di autocrazia elettorale" e quindi non più una democrazia, e contro la Commissione europea che, alla luce del voto a Strasburgo, ha proposto di tagliare i fondi se non ci saranno riforme sullo stato di diritto. Basta, infatti, la maggioranza qualificata per dare il via libera alla decisione finale che potrebbe essere presa entro la fine dell'anno. L'Ungheria, pressata anche dai mercati, ha promesso di trovare un accordo. Se non dovesse essere trovato, scatterebbe la soluzione proposta domenica dalla Commissione europea. In quel caso, la Polonia non potrebbe far nulla. E neppure un governo italiano filo-Orbán cambierebbe la situazione.

