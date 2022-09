“Meloni post-fascista”. L'intromissione clamorosa dalla Germania sulle elezioni (Di lunedì 19 settembre 2022) La Germania mette bocca sulle elezioni italiane che si terranno il 25 settembre. A parlare è il presidente della Spd tedesca, Lars Klingbeil, che a Berlino è intervenuto in conferenza stampa con il segretario del Pd, Enrico Letta, a seguito dell'incontro tra i due: «Sarebbe davvero un segnale importante se domenica in Italia vincesse il nostro ‘partito fratello' di Letta, e non Giorgia Meloni, che come post-fascista porterebbe l'Italia su un cammino sbagliato». «Siamo a sei giorni dalle elezioni in Italia. Sono elezioni che hanno un grande significato ben oltre l'Italia, per l'esito del voto la preoccupazione c'è, ma dico anche per esperienza personale che una corsa elettorale anche negli ultimi metri si può molto muovere» ha aggiunto ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Lamette boccaitaliane che si terranno il 25 settembre. A parlare è il presidente della Spd tedesca, Lars Klingbeil, che a Berlino è intervenuto in conferenza stampa con il segretario del Pd, Enrico Letta, a seguito dell'incontro tra i due: «Sarebbe davvero un segnale importante se domenica in Italia vincesse il nostro ‘partito fratello' di Letta, e non Giorgia, che comeporterebbe l'Italia su un cammino sbagliato». «Siamo a sei giorni dallein Italia. Sonoche hanno un grande significato ben oltre l'Italia, per l'esito del voto la preoccupazione c'è, ma dico anche per esperienza personale che una corsa elettorale anche negli ultimi metri si può molto muovere» ha aggiunto ...

