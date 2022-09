Meloni: «Ecco come si sconfigge la povertà, altro che reddito di cittadinanza» (video) (Di lunedì 19 settembre 2022) «Chi conosce la povertà sa che l’unico modo per superarla è sconfiggere le cause che la generano», vale a dire mettere le persone in condizione di trovare lavoro. Giorgia Meloni torna sul tema del reddito di cittadinanza con un video sui suoi social, nel quale sgombra ancora una volta il campo dalle fake news di chi accusa FdI di essere «contro i poveri e i bisognosi» perché vuole abolire il sussidio. Meloni: «FdI sa cosa sia la povertà, il reddito di cittadinanza è sbagliato» Ricordando che a sostenere questa tesi sono «ricchi individui in abiti costosi», «artisti plurimilionari dai loro jet privati», «professoroni che non sono mai usciti dai quartieri bene delle città» o esperi che dissertano dalla loro «villa di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) «Chi conosce lasa che l’unico modo per superarla ère le cause che la generano», vale a dire mettere le persone in condizione di trovare lavoro. Giorgiatorna sul tema deldicon unsui suoi social, nel quale sgombra ancora una volta il campo dalle fake news di chi accusa FdI di essere «contro i poveri e i bisognosi» perché vuole abolire il sussidio.: «FdI sa cosa sia la, ildiè sbagliato» Ricordando che a sostenere questa tesi sono «ricchi individui in abiti costosi», «artisti plurimilionari dai loro jet privati», «professoroni che non sono mai usciti dai quartieri bene delle città» o esperi che dissertano dalla loro «villa di ...

