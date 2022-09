Meloni contestata a Caserta | lei risponde dal palco | “Lasciateli stare | cercano l’incidente Lamorgese incompetente” – Video

(Di lunedì 19 settembre 2022) “, la sinistra vuole questo, vuole che ci siano incidenti., possono strillare quanto vogliono, non me li filo per niente. Stasera richiederò al ministrose si può fare una campagna così, l’incompetenza è una cosa, ma a un certo punto devi pensare che lo fanno a posta”. Giorgiaè statada un gruppo di persone a, durante il suo comizio, e ha risposto dal. Dal canto loro, i manifestanti hanno denunciato aggressioni da parte di “alcuni militanti di Fratelli d’Italia” nonostante la “protesta del tutto pacifica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ciropellegrino : #Caserta, #Meloni democraticamente contestata, i Fratellini stanno piangendo invocando la corte marziale da 3 ore… - silvanapanigall : RT @cardinale_anna: La Meloni contestata durante i comizi chiama la Lamorgese. Ridicola e pericolosa oltre ogni misura. La libertà secondo… - Marchese_OC : Mi spaventa molto una Meloni prossima a diventare premier indignata col Ministro dell'Interno perché contestata. Au… - patriziamolina : @Linkiesta #ElezioniPolitiche2022 . Contestazioni a #Meloni che attacca Lamorgese :nessuno mi può contestare .Il co… - domusbyMotor : RT @cardinale_anna: La Meloni contestata durante i comizi chiama la Lamorgese. Ridicola e pericolosa oltre ogni misura. La libertà secondo… -

Un concetto cheha voluto ribadire, oltre che sul palco, anche con un video su Facebook dopo il comizio. 'Sono di ritorno da una manifestazione partecipatissima a Caserta - ha detto- ...Insomma, e non è la prima volta, è statanel suo comizio a Caserta ieri e andando via in ... Di più: 'Con la fine di questo governo e all'insediamento del nuovo - conclude la- ...Caserta, sette giorni dal voto del 25 settembre. Durante un comizio di Fratelli d’Italia, alcuni contestatori hanno esposto dei cartelli ironici, rivisitando lo slogan scelto dal partito per la campag ...Il premier ungherese ha reso la magistratura dipendente dall’esecutivo, ridisegnato le circoscrizioni elettorali per favorire il suo partito e modificato a suo piacimento la Costituzione. E come ricor ...