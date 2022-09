Meghan Markle di nuovo tra i reali senior al funerale della regina Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Ora che sono tornati per l'occasione più triste, l'addio alla sovrana più amata di sempre, i Sussex hanno dovuto fare fronte unito con il resto della famiglia. E a Westminster Abbey hanno preso posto dietro Kate e William come ai vecchi tempi. Le foto Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 settembre 2022) Ora che sono tornati per l'occasione più triste, l'addio alla sovrana più amata di sempre, i Sussex hanno dovuto fare fronte unito con il restofamiglia. E a Westminster Abbey hanno preso posto dietro Kate e William come ai vecchi tempi. Le foto

itscamy03 : RT @satelliteas: lei comunque semplicemente di una bellezza disarmante, elegantissima, a modo, pronta a far esplodere fegati a tutto il Reg… - whoisgiorgias : RT @satelliteas: lei comunque semplicemente di una bellezza disarmante, elegantissima, a modo, pronta a far esplodere fegati a tutto il Reg… - imma_arena_ : RT @satelliteas: lei comunque semplicemente di una bellezza disarmante, elegantissima, a modo, pronta a far esplodere fegati a tutto il Reg… - gise_poi : RT @lercionotizie: #ultimora 'Sta vecchia stronza del cazzo ha tirato le cuoia', commuove l'elogio funebre di Meghan Markle - VaneGenevieve : RT @HuffPostItalia: Meghan Markle è apparsa solo 45 minuti ed è riuscita a far parlare quasi solo di lei -