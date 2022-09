Martina Franca | rissa fra giovanissimi nella villa comunale | due all’ospedale Carmine | a tarda sera

(Di lunedì 19 settembre 2022) Un video immortala la scazzottata fra numerosi presenti. Tutti o quasi. Gran caos poco prima di mezzanottedicon vari abitanti dei pressi del giardino pubblico, già a letto nelle loro case, che sono stati svegliati dalla baraonda. Intervento anche di un’ambulanza.fra, originata da chissà cosa. Verosimilmente non tra soli ragazzi del luogo, stando a commenti nel social network. Anche bottiglie rotte in terra. Un ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale locale, un altro di 17 anni al nosocomio di Taranto con ferite al naso ed agli zigomi non gravi secondo quanto riporta il padre scrivendolo nel social network. Il ragazzo, scrive sempre il genitore, si è avvicinato al ...

