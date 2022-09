Marry Me – Sposami: trama, cast e streaming del film (Di lunedì 19 settembre 2022) Stasera, lunedì 19 settembre 2022, alle ore 21,15 su Marry Me – Sposami, film del 2022 diretto da Kat Coiro. Il film, interpretato da Jennifer Lopez, Owen Wilson e Maluma, è l’adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel scritta da Bobby Crosby. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama La superstar del pop Kat Valdez è una starlet nota da tempo della comunità latina per una serie di matrimoni falliti con personaggi famosi. Dopo che Marry Me, una canzone di Kat e del suo fidanzato, Bastian, è diventata la vetta delle classifiche in tutto il mondo, hanno in programma di tenere la cerimonia di matrimonio davanti a un pubblico in streaming in uno dei concerti di Kat. Altrove c’è Charlie Gilbert, un insegnante di matematica divorziato che ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022) Stasera, lunedì 19 settembre 2022, alle ore 21,15 suMe –del 2022 diretto da Kat Coiro. Il, interpretato da Jennifer Lopez, Owen Wilson e Maluma, è l’adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel scritta da Bobby Crosby. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.La superstar del pop Kat Valdez è una starlet nota da tempo della comunità latina per una serie di matrimoni falliti con personaggi famosi. Dopo cheMe, una canzone di Kat e del suo fidanzato, Bastian, è diventata la vetta delle classifiche in tutto il mondo, hanno in programma di tenere la cerimonia di matrimonio davanti a un pubblico inin uno dei concerti di Kat. Altrove c’è Charlie Gilbert, un insegnante di matematica divorziato che ...

Tele_nauta : #MarryMe – Sposami: musica e amore in una commedia con #JenniferLopez stasera su Sky e Now - AnnaMancini81 : Marry Me Sposami film Sky Cinema Uno – trama, cast, finale - SpettacoloNews1 : 'Marry Me - Sposami': il film con Jennifer Lopez stasera su SKY - - MontiFrancy82 : In prima tv su @SkyCinema e @NOWTV_It lunedì 19 settembre “Marry me – Sposami”, con @JLo e #owenwilson - SMSNEWSOFFICIAL : In prima tv su @SkyCinema e @NOWTV_It lunedì 19 settembre “Marry me – Sposami”, con @JLo e #owenwilson -