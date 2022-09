Marry Me - Sposami, il film con Jennifer Lopez arriva stasera su Sky (Di lunedì 19 settembre 2022) stasera arriva in prima tv Marry Me - Sposami, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, con protagonisti Jennifer Lopez, Owen Wilson e Maluma. stasera arriva in prima tv Marry Me - Sposami, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, con protagonisti Jennifer Lopez, Owen Wilson e per la prima volta il cantante latino Maluma. Il film arriva anche alle 21.45 su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW, disponibile on demand. Una storia d'amore moderna - diretta da Kat Coiro - che affronta il tema della celebrità, del matrimonio e dei social media e vede protagonisti anche John Bradley, Chloe Colman e Sarah Silverman. Kat Valdez ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022)in prima tvMe -, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, con protagonisti, Owen Wilson e Maluma.in prima tvMe -, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, con protagonisti, Owen Wilson e per la prima volta il cantante latino Maluma. Ilanche alle 21.45 su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW, disponibile on demand. Una storia d'amore moderna - diretta da Kat Coiro - che affronta il tema della celebrità, del matrimonio e dei social media e vede protagonisti anche John Bradley, Chloe Colman e Sarah Silverman. Kat Valdez ...

Tele_nauta : #MarryMe – Sposami: musica e amore in una commedia con #JenniferLopez stasera su Sky e Now - AnnaMancini81 : Marry Me Sposami film Sky Cinema Uno – trama, cast, finale - SpettacoloNews1 : 'Marry Me - Sposami': il film con Jennifer Lopez stasera su SKY - - MontiFrancy82 : In prima tv su @SkyCinema e @NOWTV_It lunedì 19 settembre “Marry me – Sposami”, con @JLo e #owenwilson - SMSNEWSOFFICIAL : In prima tv su @SkyCinema e @NOWTV_It lunedì 19 settembre “Marry me – Sposami”, con @JLo e #owenwilson -