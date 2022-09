Mario Rui, l’ex allenatore: “Un peperino esplosivo, è migliorato molto. Kim? Straordinario” (Di lunedì 19 settembre 2022) Michele Serena ha espresso il parere su Mario Rui, calciatore che ha allenato in passato, ai microfoni di Si gonfia la rete, programma di Radio CRC: “Quando lo allenavo io era agli inizi della sua avventura in Italia, ma dimostrava già di avere ottime qualità tecniche e fisiche. È esplosivo, veloce, ha forza. Ha un piede molto educato ed è migliorato molto in questi anni. È migliorato soprattutto sull’aspetto caratteriale, prima era più peperino. È un giocatore completo sotto tutti i punti di vista attualmente. Spalletti ha grandissima esperienza e cerca di metterla a disposizione dei ragazzi che ha. Il percorso di questo inizio di stagione del Napoli parla da sè. Oltre a Milan e Napoli, le altre potrebbero anche inserirsi nuovamente. Gli azzurri sono partiti ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 settembre 2022) Michele Serena ha espresso il parere suRui, calciatore che ha allenato in passato, ai microfoni di Si gonfia la rete, programma di Radio CRC: “Quando lo allenavo io era agli inizi della sua avventura in Italia, ma dimostrava già di avere ottime qualità tecniche e fisiche. È, veloce, ha forza. Ha un piedeeducato ed èin questi anni. Èsoprattutto sull’aspetto caratteriale, prima era più. È un giocatore completo sotto tutti i punti di vista attualmente. Spalletti ha grandissima esperienza e cerca di metterla a disposizione dei ragazzi che ha. Il percorso di questo inizio di stagione del Napoli parla da sè. Oltre a Milan e Napoli, le altre potrebbero anche inserirsi nuovamente. Gli azzurri sono partiti ...

