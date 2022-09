Mare fuori 3, anticipazioni: in arrivo una storia d'amore gay (Di lunedì 19 settembre 2022) Mare fuori, la serie Rai ambientata in un carcere minorile di Napoli, è diventata un vero e proprio fenomeno di massa ed ha riscosso ancora più successo da quando, nel mese di luglio, è sbarcata su Netflix. Da quel momento in poi, molte persone che non conoscevano la fiction l'hanno apprezzata per la veridicità e la profondità delle storie ed ora non vedono l'ora di gustarsi la terza stagione, che arriverà nel 2023. Le anticipazioni relative alla nuova stagione della serie circolano da diversi mesi, ma di recente sta girando uno spoiler lanciato in anteprima dal portale web davidedemaggio.it che genererà non poche discussioni. Stando a quanto riportato dal suddetto sito, infatti, nei nuovi episodi della serie ci sarà spazio per una storia gay. Mare fuori 3, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 settembre 2022), la serie Rai ambientata in un carcere minorile di Napoli, è diventata un vero e proprio fenomeno di massa ed ha riscosso ancora più successo da quando, nel mese di luglio, è sbarcata su Netflix. Da quel momento in poi, molte persone che non conoscevano la fiction l'hanno apprezzata per la veridicità e la profondità delle storie ed ora non vedono l'ora di gustarsi la terza stagione, che arriverà nel 2023. Lerelative alla nuova stagione della serie circolano da diversi mesi, ma di recente sta girando uno spoiler lanciato in anteprima dal portale web davidedemaggio.it che genererà non poche discussioni. Stando a quanto riportato dal suddetto sito, infatti, nei nuovi episodi della serie ci sarà spazio per unagay.3, ...

matildaredi : RT @lbenedetta_: RAGAAA ma vi immaginate mare fuori in veneto? Sarebbe “montagne fuori” e tutti che parlano veneto, ci sarebbero più censur… - _rosa_lucia : Chiattillo di Mare Fuori - ssssunflowerrrr : Oddio io odio Filippo in mare fuori davvero aiuto - merseybi : le serie tv non possono influenzare il tuo umore infatti è la seconda stagione di Mare Fuori e un dolore come quell… - _gio2009_ : RT @sore_bionda: da piccole cose poi.. il pugnetto, il succo all'ace, il vostro saluto, i divanetti arancioni, crick e crock, tutto appos… -