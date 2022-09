Marche, trovato lo zainetto del bimbo disperso (Di lunedì 19 settembre 2022) Restano 11, al momento, le vittime dell’alluvione nelle Marche del 15 e 16 settembre. Il piccolo Mattia, 8 anni, risulta ancora disperso. Le ricerche non si fermano. I soccorritori hanno rinvenuto lo zainetto del bambino. Si trovava a circa 8 chilometri di distanza dal punto in cui dal punto in cui la furia dell’acqua aveva travolto il bimbo. L’alluvione delle Marche ha letteralmente strappato Mattia dalle braccia della madre, lungo strada tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa. Il ritrovamento dello zainetto, pur significativo, non assicura, tuttavia, che il piccolo si trovi lì vicino. Le ricerche del piccolo Mattia, e di Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona), proseguono senza sosta sul fiume Nevola anche con l’ausilio di unità cinofile dei vigili del fuoco. Al lavoro ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 settembre 2022) Restano 11, al momento, le vittime dell’alluvione nelledel 15 e 16 settembre. Il piccolo Mattia, 8 anni, risulta ancora. Le ricerche non si fermano. I soccorritori hanno rinvenuto lodel bambino. Si trovava a circa 8 chilometri di distanza dal punto in cui dal punto in cui la furia dell’acqua aveva travolto il. L’alluvione delleha letteralmente strappato Mattia dalle braccia della madre, lungo strada tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa. Il ritrovamento dello, pur significativo, non assicura, tuttavia, che il piccolo si trovi lì vicino. Le ricerche del piccolo Mattia, e di Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona), proseguono senza sosta sul fiume Nevola anche con l’ausilio di unità cinofile dei vigili del fuoco. Al lavoro ...

