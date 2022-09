Marcell Jacobs oggi sposa la sua Nicole. «Ma mio padre non ci sarà, mi ha bidonato» (Di lunedì 19 settembre 2022) Marcell Jacobs è pronto per una giornata emozionante che difficilmente dimenticherà: oggi, sabato 17 settembre, l’azzurro doppia medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, convolerà a nozze con la sua storica fidanzata Nicole Daza. «Gli ospiti saranno 170 ma gli invitati erano molti di più» ha dichiarato l’atleta in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport «Anche mio padre mi ha bidonato». Un rapporto ancora da ricucire Lamont Jacobs, questo il nome del padre del campione, aveva abbandonato il figlio da piccolo, lasciandolo da solo insieme alla mamma Viviana. Parlando della sua mancata partecipazione alle nozze, Marcell ha detto: «Non l’ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 19 settembre 2022)è pronto per una giornata emozionante che difficilmente dimenticherà:, sabato 17 settembre, l’azzurro doppia medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, convolerà a nozze con la sua storica fidanzataDaza. «Gli ospiti saranno 170 ma gli invitati erano molti di più» ha dichiarato l’atleta in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport «Anche miomi ha». Un rapporto ancora da ricucire Lamont, questo il nome deldel campione, aveva abbandonato il figlio da piccolo, lasciandolo da solo insieme alla mamma Viviana. Parlando della sua mancata partecipazione alle nozze,ha detto: «Non l’ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli ...

