Mangiano tonno fresco al ristorante e finiscono in ospedale: scatta l'allarme. Ecco dove (Di lunedì 19 settembre 2022) Grave intossicazione dopo il consumo di tonno fresco. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi a Belluno, dove 4 persone sono state trasportate al pronto soccorso con 'sindrome sgombroide', una forma ...

CorriereAlpi : Mangiano tonno al ristorante, quattro persone intossicate - Gazzettino : Mangiano #tonno fresco in due #ristoranti in città: quattro intossicati in pronto soccorso