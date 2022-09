Mancini: “Verratti lo perdiamo. Pellegrini e Tonali? Sono da valutare” (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista degli ultimi due impegni del girone di Nations League. L’Italia dovrà giocare venerdì sera a San Siro contro l’Inghilterra mentre lunedì sera volerà a Budapest per il match con l’Ungheria. Il tecnico ha subito chiarito l’importanza dei prossimi due incontri: “Sarà importante il risultato, questo è un gruppo dove può ancora accadere di tutt0. Dobbiamo provare a vincere entrambe le partite per provare ad arrivare primi”. Sul criterio delle convocazioni: “Spinazzola mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ha bisogno di lavorare due settimane e l’ho lasciato a casa. Gli altri li ho lasciati a casa perché Sono due partite, non volevo chiamarne tantissimi. Di bravi ne Sono rimasti a casa diversi, ma ho pensato fosse giusto così visto che tante gare le ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Robertoha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista degli ultimi due impegni del girone di Nations League. L’Italia dovrà giocare venerdì sera a San Siro contro l’Inghilterra mentre lunedì sera volerà a Budapest per il match con l’Ungheria. Il tecnico ha subito chiarito l’importanza dei prossimi due incontri: “Sarà importante il risultato, questo è un gruppo dove può ancora accadere di tutt0. Dobbiamo provare a vincere entrambe le partite per provare ad arrivare primi”. Sul criterio delle convocazioni: “Spinazzola mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ha bisogno di lavorare due settimane e l’ho lasciato a casa. Gli altri li ho lasciati a casa perchédue partite, non volevo chiamarne tantissimi. Di bravi nerimasti a casa diversi, ma ho pensato fosse giusto così visto che tante gare le ...

chokola160 : RT @MediaParisien: ???? Roberto Mancini annonce que Marco Verratti est forfait ! - TUTTOJUVE_COM : Italia - Mancini: 'Verratti non ce la fa. Tonali e Pellegrini da valutare' - AnthenorS : RT @MediaParisien: ???? Roberto Mancini annonce que Marco Verratti est forfait ! - CalcioNews24 : Niente #Verratti, al suo posto #Frattesi ?? - sportli26181512 : Italia, Mancini: 'Forse chiamo Frattesi per Verratti, Tonali ok, Pellegrini da valutare. Spinazzola out, c'è un mot… -