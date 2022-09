MANCINI GUARDA AL FUTURO: A COVERCIANO NASCE L’ITALIA DEL DOMANI (Di lunedì 19 settembre 2022) Riecco la nazionale, col suo carico di dubbi, problemi e insinuazioni e quel maledetto tarlo di non poter disputare per la seconda volta un mondiale che tanto farà dannare (ma tra due mesi) appassionati e tifosi. Della finestra per gli impegni di Nations League forse stavolta nessuno sentiva il bisogno, ma Roberto MANCINI sa che questi giorni di ritiro a COVERCIANO serviranno eccome per allestire la rosa che dal prossimo marzo dovrà andare a caccia di una nuova credibilità in ambito continentale, e non solo. Il FUTURO comincia adesso, o meglio, è già cominciato a giugno quando il CT cominciò a rimescolare le carte, chiamando uno stuolo di ragazzi per le prime 4 gare del girone che vede gli Azzurri essere scesi al terzo posto dopo la rovinosa caduta in Germania che ha chiuso il ciclo di appuntamenti di fine stagione. Contro ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 19 settembre 2022) Riecco la nazionale, col suo carico di dubbi, problemi e insinuazioni e quel maledetto tarlo di non poter disputare per la seconda volta un mondiale che tanto farà dannare (ma tra due mesi) appassionati e tifosi. Della finestra per gli impegni di Nations League forse stavolta nessuno sentiva il bisogno, ma Robertosa che questi giorni di ritiro aserviranno eccome per allestire la rosa che dal prossimo marzo dovrà andare a caccia di una nuova credibilità in ambito continentale, e non solo. Ilcomincia adesso, o meglio, è già cominciato a giugno quando il CT cominciò a rimescolare le carte, chiamando uno stuolo di ragazzi per le prime 4 gare del girone che vede gli Azzurri essere scesi al terzo posto dopo la rovinosa caduta in Germania che ha chiuso il ciclo di appuntamenti di fine stagione. Contro ...

