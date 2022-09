Mamma e bimba 5 anni perdono sentiero sulla Maiella, ricerche in corso (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono in corso le ricerche di una donna di 43 anni di Spoltore (Pescara) e di sua figlia di 5 anni, disperse da ieri, quando avevano deciso di fare un'escursione nella Valle dell'Orfento, a Caramanico. A quanto si è appreso la donna aveva imboccato un sentiero diverso con la bimba, ma sembra che a causa di un infortunio la piccola sia stata impossibilitata a proseguire. A quel punto la donna ha chiamato un altro figlio che a sua volta ha allertato i Carabinieri. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono inledi una donna di 43di Spoltore (Pescara) e di sua figlia di 5, disperse da ieri, quando avevano deciso di fare un'escursione nella Valle dell'Orfento, a Caramanico. A quanto si è appreso la donna aveva imboccato undiverso con la, ma sembra che a causa di un infortunio la piccola sia stata impossibilitata a proseguire. A quel punto la donna ha chiamato un altro figlio che a sua volta ha allertato i Carabinieri.

