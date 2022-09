“Madre e sorella costringono minorenne a prostituirsi” | sei misure cautelari a Palermo

(Di lunedì 19 settembre 2022) Lae lainducevano la ragazzaa consumare rapporti sessuali per soldi. Con questa accusa nella mattinata di oggi, 19 settembre, i carabinieri della compagnia di Partinico hanno eseguito seinei confronti di altrettanti indagati in provincia die Agrigento. Sono accusati, a vario titolo, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e atti sessuali con minore. Due persone sono finite in carcere, due ai domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per altre due è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’indagine, avviata ad agosto 2021 con il coordinamento della procura distrettuale di, ha consentito di documentare, anche grazie all’ausilio di intercettazioni telefoniche, i rapporti ...

... ha consentito ai militari dell'Arma, sotto la direzione della procura di Palermo, di documentare come una ragazza minorenne fosse stata indotta dallae dallaa subire rapporti sessuali,...Miae miasono salite sulla loro, io non ho fatto in tempo. Mi sono arrampicato su un albero, mi sono voltato e non c'erano più. Sono scomparse davanti ai miei occhi'Alle prime ore di questa mattina, in provincia di Palermo e Agrigento, i Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di ...Blitz dei carabinieri nelle province di Palermo e Agrigento per eseguire sei misure cautelari per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonché di atti sessuali con minore ...