“Ma questi testi li scrivi tu?”. La Meloni inchioda così Letta (Di lunedì 19 settembre 2022) Le accuse di Letta a Giorgia Meloni sono sempre più scomposte. Ora il segretario dem la accusa di difendere il patriarcato Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) Le accuse dia Giorgiasono sempre più scomposte. Ora il segretario dem la accusa di difendere il patriarcato

CarloCalenda : Professore, questi suoi tweet mi sembrano sempre più infantili. Eppure ha scritto delle così belle introduzioni ai… - BBrigantium : RT @GiorgiaMeloni: Cresciuta in una famiglia matriarcale, presidente di un partito tra omologhi quasi tutti uomini, ho sempre deciso io del… - 4ever_cat : RT @GiorgiaMeloni: Cresciuta in una famiglia matriarcale, presidente di un partito tra omologhi quasi tutti uomini, ho sempre deciso io del… - Andrea07676623 : RT @GiorgiaMeloni: Cresciuta in una famiglia matriarcale, presidente di un partito tra omologhi quasi tutti uomini, ho sempre deciso io del… - jagarrogomez : RT @GiorgiaMeloni: Cresciuta in una famiglia matriarcale, presidente di un partito tra omologhi quasi tutti uomini, ho sempre deciso io del… -