"Ma quello è lui". Colpo di scena dal bel volto di UeD: la foto pubblica e si scopre la verità (Di lunedì 19 settembre 2022) Colpo di scena su Giordano Mazzocchi, l'ex volto di Uomini e Donne. Si è infatti scambiato un bacio con un ragazzo e subito i fan sono rimasti a bocca aperta davanti a quella immagine, postata dal diretto interessato sul social network Instagram. Successivamente si è potuto scoprire tutto su quel gesto inaspettato, che ha sorpreso veramente migliaia di follower. In passato lui è stato noto per essersi fidanzato con Nilufar Addati, ma dall'inizio del 2019 il loro rapporto sentimentale si è interrotto, ma non quello amichevole. Dunque, ora invece a dominare è la notizia riguardante Giordano Mazzocchi, infatti l'ex Uomini e Donne ha dato un bacio a questo ragazzo. A proposito di ex UeD, Jessica Selassié starebbe insieme a Matteo Fioravanti, ex tronista uscito dallo studio di Maria De Filippi insieme a Noemi Baratto.

