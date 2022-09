Lunedi 19 Settembre 2022 Sky Cinema, Marry Me - Sposami (Di lunedì 19 settembre 2022) Marry Me - SposamiCommedia romantica con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Il giorno delle nozze, da celebrare durante un concerto live, una cantante scopre che il fidanzato rockstar la tradisce.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301, SKY Cinema 4K ore 21.15/canale 313 e SKY Cinema ROMANCE HD ore... Leggi su digital-news (Di lunedì 19 settembre 2022)Me -Commedia romantica con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Il giorno delle nozze, da celebrare durante un concerto live, una cantante scopre che il fidanzato rockstar la tradisce.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301, SKY4K ore 21.15/canale 313 e SKYROMANCE HD ore...

la_Biennale : Non perdere l'APERTURA STRAORDINARIA della #BiennaleArte2022! In occasione della #BiennaleMusica2022, la 59. Esposi… - DiMarzio : #Buonanotte con le prime pagine dei #quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 19 settembre - trash_italiano : ?? La partenza di Uomini e Donne è rinviata a martedì 20 settembre. Lunedì 19 settembre ci sarà uno speciale TG5 per… - mntozakisana29 : RT @TwiceItalia: ?? Terzo Q&A per il PRADAxSANA Project! Lunedì 19 settembre alle 21:15 su Discord! Risponderemo a tutte le vostre domande… - ilsussidiario : ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 2022/ Stacco di dividendi -