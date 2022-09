Piergiulio58 : L'ultima follia di Letta: contro la Meloni evoca la Brexit - - Kwaaibabatjie : dopo questo 'favoloso' periodo e questa ultima fantastica prestazione a #Monza ! #Arrivabene è ancora del parere ch… - Frances72173223 : @giampdisan Queste le statistiche al momento della follia di Di Maria. Contro l'ultima in classifica... Non ci sono… - ElianaR65255194 : I gruppi whatsapp e quant’altro sull’anoressia sono l’ultima frontiera della follia umana - francobus100 : Sfida mortale: stesi sulle strisce pedonali a Nettuno, l’ultima follia dei teenager sul lungomare -

Per la Juventusdi Angel di Maria che al 40 ha lasciato i suoi in dieci per un fallo di ...Pedro al 79 sigla il poker La Fiorentina torna a vincere (2 - 0 al Monza) ad un mese esatto dall'...Benevento .domenica di campagna elettorale coi big dei diversi partiti che arrivano in Campania. Nel ... il reddito di cittadinanza spiega: 'abolirlo. Non ha senso, ed è un brutto ... L'ultima follia di Letta: contro la Meloni evoca la Brexit Il segretario del Pd alza ancora i toni e lancia il solito spauracchio: "Questo voto è la nostra Brexit. Contrasteremo la destra e non consegnerò l'Italia alla Meloni" ...In un lungo editoriale su TMW, il direttore Michele Criscitiello ha analizzato a fondo i problemi della Juventus.