L’Ue propone regole per proteggere il mercato unico durante le emergenze. Aziende multabili se non producono “beni rilevanti per la crisi” (Di lunedì 19 settembre 2022) La Commissione europea ha presentato uno “strumento di emergenza del mercato unico” (Smei) mirato a preservare la libera circolazione di beni, servizi e persone e la disponibilità di beni e servizi essenziali in caso di future emergenze. Gli Stati membri non potranno più vietare unilateralmente gli scambi di prodotti critici, come accaduto con alcuni dispositivi medici durante la pandemia. In caso di crisi con un impatto ad ampio raggio, il Consiglio Ue potrà attivare la modalità di emergenza e in questa situazione L’Ue potrebbe chiedere agli operatori economici di dare priorità agli ordini di prodotti “rilevanti per la crisi” pena multe fino a 200mila euro. La proposta sarà ora discussa dal Parlamento Ue e dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) La Commissione europea ha presentato uno “strumento di emergenza del” (Smei) mirato a preservare la libera circolazione di, servizi e persone e la disponibilità die servizi essenziali in caso di future. Gli Stati membri non potranno più vietare unilateralmente gli scambi di prodotti critici, come accaduto con alcuni dispositivi medicila pandemia. In caso dicon un impatto ad ampio raggio, il Consiglio Ue potrà attivare la modalità di emergenza e in questa situazionepotrebbe chiedere agli operatori economici di dare priorità agli ordini di prodotti “per la” pena multe fino a 200mila euro. La proposta sarà ora discussa dal Parlamento Ue e dal ...

