Louis, ecco perché era assente al funerale della Regina Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Al funerale della Regina Elisabetta c’era tutta la famiglia reale al completo. C’erano Carlo e Camilla; William e Kate con i figli maggiori George e Charlotte; ma anche Harry e Meghan. Louis però, terzogenito del futuro Re del Regno Unito, non si è presentato. perché? Secondo i media britannici Louis non è stato portato al funerale perché “troppo piccolo”. Il web però ha trovato la scusa un po’ troppo tirata per i capelli perché alla fine Louis è sì piccolo, ma ha pur sempre quattro anni, ovvero abbastanza da capire la situazione e il contesto. Infondo è lui che ha detto a sua madre Kate “non preoccuparti mamma, ora la nonna è con il bisnonno“. Quale sarà quindi la reale causa della ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 settembre 2022) Alc’era tutta la famiglia reale al completo. C’erano Carlo e Camilla; William e Kate con i figli maggiori George e Charlotte; ma anche Harry e Meghan.però, terzogenito del futuro Re del Regno Unito, non si è presentato.? Secondo i media britannicinon è stato portato al“troppo piccolo”. Il web però ha trovato la scusa un po’ troppo tirata per i capellialla fineè sì piccolo, ma ha pur sempre quattro anni, ovvero abbastanza da capire la situazione e il contesto. Infondo è lui che ha detto a sua madre Kate “non preoccuparti mamma, ora la nonna è con il bisnonno“. Quale sarà quindi la reale causa...

