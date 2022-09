Lotus Eletre, un doppio salto nel futuro. Ecco il primo suv elettrico della casa inglese – FOTO (Di lunedì 19 settembre 2022) “Light is right”: leggero va bene, questo il mantra di Colin Chapman, fondatore di Lotus. A 74 anni di distanza Giuseppe Mele, direttore del Brand Europa, nel corso della presentazione di Eletre, primo sport utility elettrico della casa di Norwich che si è svolta a Garage Italia, spiega: “Il mercato dice che stiamo tradendo il dna dell’azienda. Ma l’azienda, dopo 74 anni di vita, deve continuare a fare auto sportive. La concorrenza ha fatto suv tanti anni fa e noi oggi vi mostriamo il primo hyper Suv elettrico”. La casa di Hethel è stata acquisita da Geely, già proprietaria di Volvo, Polestar e Lynch & Co. Le auto adesso sono disegnate in Inghilterra, prodotte in Cina, con contributi dalla Germania e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) “Light is right”: leggero va bene, questo il mantra di Colin Chapman, fondatore di. A 74 anni di distanza Giuseppe Mele, direttore del Brand Europa, nel corsopresentazione disport utilitydi Norwich che si è svolta a Garage Italia, spiega: “Il mercato dice che stiamo tradendo il dna dell’azienda. Ma l’azienda, dopo 74 anni di vita, deve continuare a fare auto sportive. La concorrenza ha fatto suv tanti anni fa e noi oggi vi mostriamo ilhyper Suv”. Ladi Hethel è stata acquisita da Geely, già proprietaria di Volvo, Polestar e Lynch & Co. Le auto adesso sono disegnate in Inghilterra, prodotte in Cina, con contributi dalla Germania e ...

